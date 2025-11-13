Мерц призвал украинцев оставаться в своей стране, а не приезжать в Германию

Канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг, 13 ноября, попросил украинского президента Владимира Зеленского позаботиться о том, чтобы молодые люди проходили службу на Украине, «потому что они там нужны». Об этом сообщили в Die Welt.
Кроме того, канцлер ФРГ подтвердил планы правительства лишить украинских беженцев прав на получение пособий в будущем.
Ранее бывший канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что раскол в кабинете министров произошел из-за разногласий по поводу выделения около 15 миллиардов евро на дополнительные меры по поддержке Украины и ее граждан в Германии.
При этом издание Politico сообщило, что консервативные политики в Германии и Польше недовольны притоком молодых украинских беженцев после того, как Киев отменил ограничения на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Уточняется, что в Германии члены правящей партии Мерца не заинтересованы принимать украинских беженцев, которые пытаются уклониться от военной службы.
По данным опроса социологического института INSA, 70 процентов граждан ФРГ высказались против выплат гражданских пособий беженцам с Украины.