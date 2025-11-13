Мерц призвал украинцев оставаться в своей стране, а не приезжать в Германию

При этом издание Politico сообщило, что консервативные политики в Германии и Польше недовольны притоком молодых украинских беженцев после того, как Киев отменил ограничения на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Уточняется, что в Германии члены правящей партии Мерца не заинтересованы принимать украинских беженцев, которые пытаются уклониться от военной службы.