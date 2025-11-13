В Новгородский музей поступил топор X-XI веков с княжеским знаком

Новый экспонат занял уникальное место в коллекции Новгородского музея-заповедника, где до этого отсутствовали предметы вооружения с княжескими знаками. В музейных фондах хранятся топоры с вырезным обухом XIV века из Пятницкого раскопа в Старой Руссе и образец XIII века с улицы Знаменской. Поступивший артефакт отличается не только более ранним временем изготовления, но и исключительной сохранностью декоративных элементов. Его изучение позволит получить новые данные о развитии художественных технологий и социальных маркеров в ранний период древнерусской государственности.