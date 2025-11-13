Ричмонд
Эксперт Слуцкий заявил о дефиците ряда моделей на авторынке России

Нехватку авто испытывают дистрибуторы, которые не пополняли складские запасы машин.

Источник: Аргументы и факты

К ноябрю в России значительно истощились товарные запасы автомобилей по целому ряду марок. Об этом заявил эксперт Роман Слуцкий, передают «Известия».

Он отметил, что в модельных рядах дистрибуторов начали появляться пробелы, так как часть моделей заканчивается. При этом некоторых комплектаций и цвета кузовов уже нет в наличии.

Эксперт Сергей Удалов сообщил о значительном увеличении сроков владения легковыми автомобилями в России, информирует «Газета.Ru». За три квартала текущего года лишь 9% владельцев сменили автомобили возрастом от трех до семи лет, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 15%. Эта тенденция негативно сказывается на всем автомобильном рынке и страховой отрасли.

Ранее эксперт Ян Хайцеэр рассказал, как проверить авто с пробегом перед покупкой.