Эксперт Слуцкий заявил о дефиците ряда моделей на авторынке России

К ноябрю в России значительно истощились товарные запасы автомобилей по целому ряду марок. Об этом заявил эксперт Роман Слуцкий, передают «Известия».
Он отметил, что в модельных рядах дистрибуторов начали появляться пробелы, так как часть моделей заканчивается. При этом некоторых комплектаций и цвета кузовов уже нет в наличии.
Эксперт Сергей Удалов сообщил о значительном увеличении сроков владения легковыми автомобилями в России, информирует «Газета.Ru». За три квартала текущего года лишь 9% владельцев сменили автомобили возрастом от трех до семи лет, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 15%. Эта тенденция негативно сказывается на всем автомобильном рынке и страховой отрасли.
Ранее эксперт Ян Хайцеэр рассказал, как проверить авто с пробегом перед покупкой.