Госдума рассмотрит законопроект о неоплачиваемом отпуске для ветеранов СВО

Правительство РФ предложило ввести неоплачиваемый 35-дневный отпуск для ветеранов боевых действий в зоне СВО, Сирии и Афганистане.

Источник: Комсомольская правда

В Государственной думе рассмотрят законопроект о предоставлении неоплачиваемого отпуска для ветеранов специальной военной операции на Украине, а также боевых действий в Сирии и Афганистане. Документ с инициативой размещен в думской электронной базе.

Законопроект был внесен в ГД правительством России и предполагает внесение изменений в статью закона «О ветеранах». Предоставление неоплачиваемого отпуска на срок до 35 календарных дней в год направлено на повышение уровня социальной защищенности ветеранов боевых действий.

При этом участники СВО, попадающие под инициативу, должны иметь особые заслуги при выполнении боевых задач и отработать не менее шести месяцев на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 2022 года.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин поручил комиссии Госсовета детально продумать меры поддержки бойцов спецоперации.

