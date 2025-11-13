Госдума рассмотрит законопроект о неоплачиваемом отпуске для ветеранов СВО

В Государственной думе рассмотрят законопроект о предоставлении неоплачиваемого отпуска для ветеранов специальной военной операции на Украине, а также боевых действий в Сирии и Афганистане. Документ с инициативой размещен в думской электронной базе.
Законопроект был внесен в ГД правительством России и предполагает внесение изменений в статью закона «О ветеранах». Предоставление неоплачиваемого отпуска на срок до 35 календарных дней в год направлено на повышение уровня социальной защищенности ветеранов боевых действий.
При этом участники СВО, попадающие под инициативу, должны иметь особые заслуги при выполнении боевых задач и отработать не менее шести месяцев на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 2022 года.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин поручил комиссии Госсовета детально продумать меры поддержки бойцов спецоперации.