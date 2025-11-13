ЦБ РФ подготовит к 1 января новый перечень признаков мошеннических переводов: что известно

Как писал сайт KP.RU, накануне директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров сообщил, что в рамках борьбы регулятора с телефонными мошенниками в список подозрительных операций попадут все переводы самому себе (через Систему быстрых платежей — СБП) на сумму более 200 тысяч рублей. Он отметил, что аферисты часто убеждают жертву перевести себе по СБП сбережения с других своих счетов в иных банках, поскольку им легче завладеть деньгами, когда они находятся на одном счете.