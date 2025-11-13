ЦБ РФ подготовит к 1 января новый перечень признаков мошеннических переводов: что известно

Новый список признаков мошеннических переводов вступит в силу с 1 января следующего года. Об этом сообщил Центробанк.
«Установить с 1 января 2026-го признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента…», — говорится в документах.
Регулятор уточнил, что к таким переводам относятся операции, совершенные без согласия клиента или с согласия клиента, которое получено под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, согласно приложению к приказу.
Кроме того, Банк России распространил действие признаков мошеннических переводов на операции с цифровым рублем. Помимо прочего, в обновленный перечень, в частности, внесут смену номера телефона для входа в онлайн-банк.
Как писал сайт KP.RU, накануне директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров сообщил, что в рамках борьбы регулятора с телефонными мошенниками в список подозрительных операций попадут все переводы самому себе (через Систему быстрых платежей — СБП) на сумму более 200 тысяч рублей. Он отметил, что аферисты часто убеждают жертву перевести себе по СБП сбережения с других своих счетов в иных банках, поскольку им легче завладеть деньгами, когда они находятся на одном счете.