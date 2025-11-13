«Пересечение горизонтов». Выставку живописи мэтров и юных талантов представили в Минске

По ее словам, выставка объединит учащихся, которые только начинают свой путь в искусстве, и художников старшего поколения. «Каждый из представленных здесь авторов уже достиг определенного уровня. Для учащихся — это их успешно сданный диплом, курсовая или просто удачно нарисованная пленэрная живопись. А вот для мэтров — это персональные экспозиции, участие в отечественных и международных выставочных проектах, награды и признание творческого наследия», — пояснила куратор выставки.