«Пересечение горизонтов». Выставку живописи мэтров и юных талантов представили в Минске

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи «Пересечение горизонтов» открылась в Минском государственном художественном колледже имени А. К. Глебова. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала куратор и автор идеи выставки, искусствовед, первый заместитель Белорусского союза художников Наталья Шарангович.
«В экспозиции представлены работ учащихся и выпускников колледжа разных лет, а также известных белорусских мастеров. Среди них монументальные живописные полотна народных художников Беларуси Мая Данцига, Георгия Поплавского, Александра Кищенко, тонкие лирические пейзажи Владимира Кожуха, Ивана Дмухайло, городское многолюдье в работе Василия Сумарева, завораживающие натюрморты Елены Бархатковой, волшебные фантазии Александра Демидова. Своеобразный вызов со стороны известных авторов достойно поддержали начинающие живописцы. Многие темы, сюжеты, образы вдохновляют молодежь и в сегодняшнее время. Рефреном звучат картины с замками и храмами Беларуси, аутентичными деревушками, букетами полевых цветов, речными затоками», — отметила Наталья Шарангович.
По ее словам, выставка объединит учащихся, которые только начинают свой путь в искусстве, и художников старшего поколения. «Каждый из представленных здесь авторов уже достиг определенного уровня. Для учащихся — это их успешно сданный диплом, курсовая или просто удачно нарисованная пленэрная живопись. А вот для мэтров — это персональные экспозиции, участие в отечественных и международных выставочных проектах, награды и признание творческого наследия», — пояснила куратор выставки.
Наталья Шарангович подчеркнула, что выставка станет своеобразным мастер-классом для учащихся колледжа, даст возможность им посмотреть на свои работы через призму большого искусства, вдохновиться. В этом им помогут встречи с авторами работ и искусствоведами, которые будут сопровождать выставку во время ее работы до конца 2025 года. -0-