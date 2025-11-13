Умер хоккейный журналист New York Post Ларри Брукс

Умер включенный в Зал хоккейной славы и легенда New York Post журналист Ларри Брукс.
Бруксу было 75 лет. Он скончался утром в четверг после непродолжительной борьбы с раком, пишет New York Post.
У него остались сын, невестка и двое внуков. Жена Брукса умерла в 2020 году.
Отмечается, что для Брукса хоккей был профессиональной страстью. Отмечается, что в начале своей карьеры в The Washington Post в 1977 году журналист получил задание освещать «Янкиз» из Бронкса. После Матча всех звезд он начал работу и сразу же доказал, что «может соперничать с самыми опытными бейсбольными журналистами».
Ранее сообщалось, что умер журналист и ведущий британского телешоу про автомобили Top Gear Квентин Уилсон.