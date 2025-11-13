Ледяной дождь и туман: в Башкирии водителей и пешеходов предупредили об опасных погодных условиях

Глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов обратился к гражданам из-за ухудшения погодных условий. По его словам, согласно прогнозу синоптиков, сегодня ночью ожидаются обильные осадки в виде ледяного дождя, туман и ухудшение видимости.
Севастьянов призвал всех участников дорожного движения. Он порекомендовал водителям воздержаться от резких перестроений и других маневров, не убедившись в их безопасности.
Также руководитель ГАИ республики посоветовал водителям проявлять особую концентрацию вблизи пешеходных переходов и заранее снижать скорость. Тем, кто еще не успел заменить летнюю резину на зимнюю, главный госавтоинспектор Башкирии рекомендует не затягивать с этим.
Пешеходам Севастьянов посоветовал носить световозвращающие элементы на одежде. Он призвал граждан передвигаться только по тротуарам и переходить проезжую часть исключительно по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.
