Калининградцам пообещали, что уже в этом году трамвай «пятёрка» будет ходить шустрее

Сейчас в районе проспекта Мира активно меняют пути. После завершения работ транспорт сможет двигаться с заводской скоростью (например, максимальная скорость «Корсаров» составляет 75 км/ч), то есть значительно быстрее, чем это было раньше, прокомментировала глава администрации Елена Дятлова.