Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцам пообещали, что уже в этом году трамвай «пятёрка» будет ходить шустрее

Реконструкцию путей будут выполнять и дальше.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде уже в декабре ожидается возвращение трамвая № 5 на прежний маршрут до ул. Бассейной. Об этом «Клопс» сообщили в мэрии.

Сейчас в районе проспекта Мира активно меняют пути. После завершения работ транспорт сможет двигаться с заводской скоростью (например, максимальная скорость «Корсаров» составляет 75 км/ч), то есть значительно быстрее, чем это было раньше, прокомментировала глава администрации Елена Дятлова.

Мы именно поэтому и занимаемся перекладкой трамвайных путей — для того, чтобы трамвай мог ехать со скоростью, заявленной заводом-изготовителем.

сказала Дятлова

Сити-менеджер отметила, что когда изнашивается основание трамвайного пути, полноценное движение можно восстановить только после замены всей конструкции. Полотно будут делать и дальше, по мере возможностей городского бюджета.

«Надо понимать, что трамвайные пути в Калининграде нужно перебирать. Мы это делаем, исходя из доходной части бюджета, чтобы сохранить существующее движение трамваев», — добавила Дятлова.