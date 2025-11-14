Калининградцам пообещали, что уже в этом году трамвай «пятёрка» будет ходить шустрее

В Калининграде уже в декабре ожидается возвращение трамвая № 5 на прежний маршрут до ул. Бассейной. Об этом «Клопс» сообщили в мэрии.
Сейчас в районе проспекта Мира активно меняют пути. После завершения работ транспорт сможет двигаться с заводской скоростью (например, максимальная скорость «Корсаров» составляет 75 км/ч), то есть значительно быстрее, чем это было раньше, прокомментировала глава администрации Елена Дятлова.
Мы именно поэтому и занимаемся перекладкой трамвайных путей — для того, чтобы трамвай мог ехать со скоростью, заявленной заводом-изготовителем.
Сити-менеджер отметила, что когда изнашивается основание трамвайного пути, полноценное движение можно восстановить только после замены всей конструкции. Полотно будут делать и дальше, по мере возможностей городского бюджета.
«Надо понимать, что трамвайные пути в Калининграде нужно перебирать. Мы это делаем, исходя из доходной части бюджета, чтобы сохранить существующее движение трамваев», — добавила Дятлова.