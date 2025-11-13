Британка случайно заказала в Сети яйцо и вырастила птицу ростом с человека

Когда пришла посылка, Эванс поместила яйцо в инкубатор. По ее словам, уход за ним оказался непростым, она часто искала советы в интернете. Через два месяца вылупился птенец эму. Сначала женщина решила, что это самец, и назвала его Эй Джей, но ветеринар позже подтвердил, что это самка.