Британка случайно заказала в Сети яйцо и вырастила птицу ростом с человека

Жительница британского города Глостер рассказала, как вырастила эму из купленного в интернет-магазине яйца. Об этом сообщили в Gloucestershire Live со ссылкой на информационное агентство SWNS.
Ри Эванс рассказала, что мечтала завести эму: на это ее вдохновил фильм «Парк Юрского периода». В январе 2022 года во время бессонной ночи она импульсивно купила в интернет-магазине яйцо доисторической птицы за 37 фунтов стерлингов.
Когда пришла посылка, Эванс поместила яйцо в инкубатор. По ее словам, уход за ним оказался непростым, она часто искала советы в интернете. Через два месяца вылупился птенец эму. Сначала женщина решила, что это самец, и назвала его Эй Джей, но ветеринар позже подтвердил, что это самка.
На данный момент Эй Джей три года, рост птицы составляет 183 сантиметра. Она живет в специально оборудованной для нее конюшне.
— Это был удивительный опыт и одна из лучших вещей в моей жизни, — передает ее слова издание.
Американская компания собирается «воскресить» птицу додо — Маврикийского дронта. Судя по заявлениям ее представителей, вымерший вид восстанет из пепла в ближайшие семь лет. Правда ли можно возродить исчезнувшие виды птиц и животных, выясняла «Вечерняя Москва».