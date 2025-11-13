Ричмонд
В Ялте задержали мужчину за запуск дрона рядом с охраняемым объектом

Мужчина управлял дроном с возможностью видеосъемки, при этом игнорировал действовавший запрет на использование беспилотников на территории Республики Крым.

Источник: Аргументы и факты

В Ялте сотрудники Росгвардии задержали мужчину за запуск беспилотного летательного аппарата рядом с охраняемым объектом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время патрулирования территории наряд вневедомственной охраны заметил дрон, летевший на небольшой высоте вблизи объекта. После осмотра прилегающей территории оператора задержали рядом с автомобилем.

В Росгвардии уточнили, что мужчина управлял дроном с возможностью видеосъемки, при этом игнорировал действовавший запрет на использование беспилотников на территории Республики Крым. Задержанного передали сотрудникам следственно-оперативной группы МВД по Ялте для дальнейшего разбирательства. По результатам проверки на него составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что житель Томской области отправлял Украине фотографии военных объектов.