В Ялте задержали мужчину за запуск дрона рядом с охраняемым объектом

В Росгвардии уточнили, что мужчина управлял дроном с возможностью видеосъемки, при этом игнорировал действовавший запрет на использование беспилотников на территории Республики Крым. Задержанного передали сотрудникам следственно-оперативной группы МВД по Ялте для дальнейшего разбирательства. По результатам проверки на него составлен протокол об административном правонарушении.