Названы реальные способы подработки для пенсионеров

Экономист Алексеев перечислил доступные способы подработки для пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда

В России пенсионеры могут найти разные способы дополнительного заработка, которые приносят не только деньги, но и помогают оставаться активными. Экономист и социолог Дмитрий Алексеев рассказал о возможностях подработки для пожилых людей. Об этом пишет Life.ru.

— Однако пенсионеры на рынке труда часто встречают эйджизм — предвзятость по возрасту, из-за которой около половины соискателей получают отказы, — отметил эксперт.

Но все же, по его словам, пожилые люди могут подрабатывать на дому. Они могут заниматься рукоделием и вязанием на заказ, выращивать рассаду и продукты, проводить онлайн-занятия и консультации, а также работать в колл-центрах или создавать контент для блогов и видеоканалов.

Такой заработок помогает не только улучшить материальное положение, но и поддерживать ментальное здоровье, используя навыки и увлечения. Средний доход при такой подработке варьируется от нескольких тысяч до 30−40 тысяч рублей в месяц, в зависимости от опыта и интенсивности работы.