В Эстонии отменили концерт Limp Bizkit за поддержку России солистом

В 2015 году Дерст заявил, что написал обращение в администрацию Крыма, в котором объявил о готовности проводить на полуострове столько же времени, сколько и в США, если получит российское гражданство. Музыкант также выразил надежду на встречу с российским президентом, которого Дерст назвал «отличным парнем с четкими моральными принципами». «Я думаю, что я мог бы стать другом президента Путина. Я думаю, что президент Путин узнает, что я за человек, посмотрев мне в глаза, и поймет, что у него есть союзник, который поможет во многих вещах», — сказал он.