Самолет, в котором мог лететь Гросси, приземлился в аэропорту Калининграда

Рейс F3 6571 прилетел в калининградский аэропорт из Марселя.

Источник: Аргументы и факты

Самолет, на борту которого мог лететь глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, совершил посадку в калининградском аэропорту «Храброво», следует из данных табло аэропорта.

Рейс под номером F3 6571 прибыл в Калининград из Марселя. Сервис Flightradar сообщает, что ранее в четверг этот же самолет вылетел в Марсель из Вены, где располагается штаб-квартира МАГАТЭ.

В среду генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил о предстоящих консультациях с МАГАТЭ по Запорожской АЭС в Калининграде в пятницу.

