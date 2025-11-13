IT-эксперт Муртазин: умные колонки могут шпионить за своими владельцами

Умные колонки могут передавать записанные разговоры своих владельцев, отметил в беседе с aif.ru IT-эксперт Эльдар Муртазин.
«Стоит отказываться от умных колонок, потому что они постоянно включены. Микрофон работает, что они передают в компанию создателя, неизвестно. Более того, если говорить про умные колонки, у Яндекса утекали все исходные коды “Алисы”. Исходя из этого потенциально они более уязвимы, чем любой другой продукт», — объяснил он.
Эксперт подчеркнул, что умные колонки — это идеальные шпионы.
«Учитывая, что они стоят там, где люди разговаривают, забывают об их наличии, это опасно», — уточнил собеседник издания.
