IT-эксперт Муртазин: умные колонки могут шпионить за своими владельцами

О потенциальных рисках владельцев умных колонок рассказал IT-эксперт Эльдар Муртазин. Об объяснил, что эти гаджеты могут записывать разговоры владельцев и передавать в компанию создателя.

Источник: Аргументы и факты

Умные колонки могут передавать записанные разговоры своих владельцев, отметил в беседе с aif.ru IT-эксперт Эльдар Муртазин.

«Стоит отказываться от умных колонок, потому что они постоянно включены. Микрофон работает, что они передают в компанию создателя, неизвестно. Более того, если говорить про умные колонки, у Яндекса утекали все исходные коды “Алисы”. Исходя из этого потенциально они более уязвимы, чем любой другой продукт», — объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что умные колонки — это идеальные шпионы.

«Учитывая, что они стоят там, где люди разговаривают, забывают об их наличии, это опасно», — уточнил собеседник издания.

Ранее IT-эксперт Муртазин рассказал, какие функции выполняет умное кольцо, которое заметили у Грефа во время его встречи с Путиным.