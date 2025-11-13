Ричмонд
В большинстве областей Украины ожидаются отключения света 14 ноября

На Украине призвали граждан бережно потреблять электроэнергию.

Источник: Аргументы и факты

В большинстве областей Украины будут наблюдаться отключения электроэнергии 14 ноября, сообщает компания «Укрэнерго» в Telegram.

«Завтра, 14 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры по ограничению потребления. Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте бережно», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что на Украине в ближайшие недели ожидается регулярное отключение электроэнергии примерно на 12 часов ежедневно.

При этом, как заявлял председатель Совета украинской Ассоциации возобновляемой энергии Станислав Игнатьев, в Киеве в среднем 14−16 часов в день нет стабильного электроснабжения.