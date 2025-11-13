В Госдуме обсудят отпуск ветеранам СВО без сохранения зарплаты до 35 дней

В пояснении к проекту указано, что он разработан с целью повышения социальной защиты военнослужащих, которые выполняли задачи в ходе СВО на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины, и которые либо завершили установленный срок службы, либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.