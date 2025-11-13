В Госдуме обсудят отпуск ветеранам СВО без сохранения зарплаты до 35 дней

Правительство Российской Федерации представило в Государственную думу законопроект, который предполагает предоставление ветеранам специальной военной операции (СВО) отпуска без сохранения заработной платы на срок до 35 дней. Соответствующий документ уже доступен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
— Законопроектом предусматривается предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году, — говорится в пояснительной записке.
В пояснении к проекту указано, что он разработан с целью повышения социальной защиты военнослужащих, которые выполняли задачи в ходе СВО на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины, и которые либо завершили установленный срок службы, либо были откомандированы досрочно по уважительным причинам.
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, по которому члены семей участников специальной военной операции на Украине смогут получить дополнительный отпуск за свой счет для ухода за ранеными военнослужащими. Для получения разрешения на отпуск необходимо предоставить работодателю соответствующее заявление.