Без комплексов, без мужа, без концертов: где сейчас Лолита Милявская

Семь месяцев Милявская была фактически отменена, а сама певица шутила в соцсетях, что будет теперь жить на пенсию. Когда отмены закончились, певица призналась, что не понимает, зачем ей было все это нужно. В 2024 году скандалы продолжились — в Ярославле 50 активистов «Русской общины» пытались сорвать ее концерт, об этом она сообщила в своем telegram-канале. Лолита благодарила полицию за то, что ее тело было вне зоны доступа нападавших.