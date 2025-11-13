В Госдуме объяснили популярность Булановой и Кадышевой у зумеров

Популярность музыки 1990-х годов среди молодежи связана с ностальгией и потребностью в психологической безопасности. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в беседе с «Газетой.Ru».
Он отметил, что зумеры устали от быстро меняющегося цифрового мира и ищут опору в знакомых культурных явлениях прошлого.
По словам депутата, возвращение в музыкальные топы певиц Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой соответствует общемировому тренду на эстетику 1990-х и 2000-х годов.
«Молодежь окружена теми же “декорациями”, что и много лет назад. В быстро меняющемся мире это попытка нащупать твердую почву под ногами», — сказал Толмачев.
Политик также добавил, что подростки с интересом изучают аналоговые носители информации, такие как кассеты и диски, которые гарантируют постоянное владение контентом в отличие от цифровых подписок.
