Французская биатлонистка Ришар поймана на порче винтовки другой спортсменки

Спортсменка изменила настройки в винтовке коллеги по сборной Осеан Мишлон.

Источник: Аргументы и факты

Французская биатлонистка Жанна Ришар была поймана на порче винтовки другой спортсменки, передает издание Dicodusport.

Сообщается, что инцидент произошел в конце сезона-2024/25. Перед одной из гонок Ришар изменила настройки в винтовке другой участницы сборной Осеан Мишлон. Спортсменку с оружием застала олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше. Девушка отрицала свою вину, однако из-за этого пропустила начало летней подготовки к сезону с французской сборной.

В итоге конфликт удалось решить внутри команды.

Отметим, что 23-летняя Ришар является победительницей этапов Кубка мира.

Ранее известная французская биатлонистка Жулия Симон получила условный тюремный срок за кражу и мошенничество.