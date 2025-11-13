Французская биатлонистка Ришар поймана на порче винтовки другой спортсменки

Сообщается, что инцидент произошел в конце сезона-2024/25. Перед одной из гонок Ришар изменила настройки в винтовке другой участницы сборной Осеан Мишлон. Спортсменку с оружием застала олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше. Девушка отрицала свою вину, однако из-за этого пропустила начало летней подготовки к сезону с французской сборной.