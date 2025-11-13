Французская биатлонистка Ришар поймана на порче винтовки другой спортсменки

Французская биатлонистка Жанна Ришар была поймана на порче винтовки другой спортсменки, передает издание Dicodusport.
Сообщается, что инцидент произошел в конце сезона-2024/25. Перед одной из гонок Ришар изменила настройки в винтовке другой участницы сборной Осеан Мишлон. Спортсменку с оружием застала олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буше. Девушка отрицала свою вину, однако из-за этого пропустила начало летней подготовки к сезону с французской сборной.
В итоге конфликт удалось решить внутри команды.
Отметим, что 23-летняя Ришар является победительницей этапов Кубка мира.
Ранее известная французская биатлонистка Жулия Симон получила условный тюремный срок за кражу и мошенничество.