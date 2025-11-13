Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Системы ПВО сбили четыре беспилотника над Севастополем

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре беспилотника над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре беспилотника над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

— По предварительной информации, сбиты четыре БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

13 ноября российские средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 уничтожили четыре дрона над территорией Республики Крым и по одному дрону — над территорией Курской и Орловской областей.

Днем ранее, 12 ноября, в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 22 беспилотника ВСУ над несколькими регионами страны. Над Ростовской областью российские войска сбили восемь беспилотников, над Ставропольским краем — четыре дрона, над Орловской и Брянской областями — три летательных аппарата, над Тульской областью — два беспилотника, над Калужской областью — один дрон, а над столичным регионом ликвидировали еще один БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше