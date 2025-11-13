Системы ПВО сбили четыре беспилотника над Севастополем

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре беспилотника над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
— По предварительной информации, сбиты четыре БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
13 ноября российские средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 уничтожили четыре дрона над территорией Республики Крым и по одному дрону — над территорией Курской и Орловской областей.
Днем ранее, 12 ноября, в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 22 беспилотника ВСУ над несколькими регионами страны. Над Ростовской областью российские войска сбили восемь беспилотников, над Ставропольским краем — четыре дрона, над Орловской и Брянской областями — три летательных аппарата, над Тульской областью — два беспилотника, над Калужской областью — один дрон, а над столичным регионом ликвидировали еще один БПЛА.