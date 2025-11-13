Ричмонд
Радио Судного дня вышло в эфир со вторым словом за день

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» или радиостанция «Судного дня» передала очередное необычное сообщение. Сигнал был зафиксирован сегодня в 18:35 по мск.

Источник: Life.ru

«2е сообщение за сегодня. 13.11.25 18:35 по мск. НЖТИ 38014 СИМОМОР 0808 2023», — говорится в сообщении.

Ранее в эфире знаменитой радиостанции Судного дня второй раз прозвучало слово «ржавленье». Повтор сигнала от 19 февраля 2022 года заставляет аналитиков строить догадки о причинах его вторичной передачи. Это происходит на фоне участившихся в последнее время сеансов связи, одним из которых стал выход в эфир нового кода — слова «анкерный» — 10 ноября.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.