Сикорский заявил, что Украина сможет сражаться еще три года, а Россия — нет

Министр иностранных дел (МИД) Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина способна продолжать военные действия еще примерно три года, в то время как у России таких возможностей меньше. Свое мнение он высказал в подкасте The Rest Is Politics: Leading.

Сикорский подчеркнул, что у украинской стороны есть ресурсы для затяжного конфликта. Также он отметил важность активного участия Европейского союза в поддержку будущих мирных переговоров. Кроме того, глава МИД Польши выразил надежду, что власти США продолжат оказывать помощь Украине.

Сикорский сообщил, что Варшава участвует в финансировании закупок военной техники для Вооруженных сил Украины, включая терминалы Starlink.

Ранее он уже заявлял, что Украина готовится к продолжению вооруженного конфликта еще на три года. Глава польского МИД добавил, что Европа будет поддерживать Киев и дальше.

В сентябре текущего года Сикорский выразил мнение, что конфликт на Украине, «скорее всего», завершится так же, как Первая мировая война. По словам польского дипломата, в результате боевых действий одна из сторон конфликта истощится настолько, что не сможет продолжать вести сражение.