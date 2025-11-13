Испытан новый метод создания изделий из титановых сплавов

Метод ГИП ускоряет производство изделий из титановых сплавов. При его внедрении в производство можно будет отказаться от длинного цикла технологических операций: выплавки слитков, получения сляба (большой плоской плиты) с помощью пластической деформации, прокатки, ковки или штамповки, термообработки и механической обработки.