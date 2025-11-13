Испытан новый метод создания изделий из титановых сплавов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Ученые Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов (ЦНИИ КМ) «Прометей», входящего в Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт», впервые создали изделия из морских титановых сплавов, используя метод горячего изостатического прессования. Об этом сообщила пресс-служба ЦНИИ КМ «Прометей».
«В ходе исследования впервые использован метод ГИП (горячего изостатического прессования — прим. ТАСС) для изготовления изделий из морских титановых сплавов различных классов, разработанных НИЦ “Курчатовский институт” — ЦНИИ КМ “Прометей”, — говорится в сообщении.
Метод ГИП ускоряет производство изделий из титановых сплавов. При его внедрении в производство можно будет отказаться от длинного цикла технологических операций: выплавки слитков, получения сляба (большой плоской плиты) с помощью пластической деформации, прокатки, ковки или штамповки, термообработки и механической обработки.
В материале, созданном методом ГИП, улучшаются механические характеристики и эксплуатационные свойства. В сообщении уточняется, что «микроструктурные исследования демонстрируют, в отличие от свойств отливки и деформированного полуфабриката, изотропность (однородность физических свойств — прим. ТАСС) компактированного (созданного методом ГИП — прим. ТАСС) материала в различных сечениях образца».
Метод ГИП можно успешно применять в создании изделий морской техники и приборостроения, «где свойства конструкционного материала решающим образом влияют на эксплуатационные характеристики изделия».