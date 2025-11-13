Внешнеторговый оборот Татарстана и Турции по итогам 2024 года вырос на 83%

Российский экспорт включает минеральные продукты, металлы и продовольствие, сельскохозяйственное сырье, продукцию химической промышленности и древесину. Турция поставляет в Россию в том числе машины, транспортные средства, продовольственные товары, обувь и текстиль. Кроме того, Турция входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров РФ, а двусторонний товарооборот за последние 5 лет вырос в 2,3 раза.