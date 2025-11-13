Внешнеторговый оборот Татарстана и Турции по итогам 2024 года вырос на 83%

Внешнеторговый оборот между Татарстаном и Турцией по итогам 2024 года продемонстрировал рост в 83%, отметил замминистра промышленности и торговли республики Герман Лернер. Развитие международного сотрудничества соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Тему обсудили на онлайн-встрече с торговым представителем РФ в Турции Айдаром Гашигуллиным и руководителем представительства Российского экспортного центра в Турции Тимуром Сафиным. В мероприятии приняли участие более 60 татарстанских компаний, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.
Российский экспорт включает минеральные продукты, металлы и продовольствие, сельскохозяйственное сырье, продукцию химической промышленности и древесину. Турция поставляет в Россию в том числе машины, транспортные средства, продовольственные товары, обувь и текстиль. Кроме того, Турция входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров РФ, а двусторонний товарооборот за последние 5 лет вырос в 2,3 раза.
Для татарстанских экспортеров запланировано участие в ближайших международных выставках и деловых миссиях. Перспективными направлениями для сотрудничества были названы продукты питания, напитки, семена зерновых культур, бумага и картон, а также IT-услуги и креативные индустрии, включая экспорт фильмов и игр.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.