Второй импортозамещённый образец МС-21 совершил перелёт из Иркутска в Жуковский

Второй импортозамещённый лайнер МС-21 успешно совершил перелёт из Иркутска в подмосковный Жуковский. Все системы самолёта функционировали штатно, без каких-либо сбоев, сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Источник: Life.ru

Момент приземления в Жуковском. Видео © Telegram / ПАО «ОАК».

Командир экипажа, лётчик-испытатель Андрей Воропаев, подтвердил, что длительный перелёт прошёл в штатном режиме.

«Длительный перелёт завершён успешно. Самолёт отработал на отлично, все системы функционировали без сбоев, расход топлива был в норме, мы приземлились с остатком», — заявил он.

Такой продолжительный перелёт — один из важнейших этапов в программе испытаний нового российского авиалайнера, полностью оснащённого отечественными комплектующими.

МС-21 — российский ближне-среднемагистральный пассажирский самолёт, разработанный Корпорацией «Иркут». Программа импортозамещения предполагает оснащение лайнера отечественными двигателями ПД-14 и авионикой.

Напомним, что полностью импортозамещённый МС-21 с двигателями ПД-14 успешно поднялся в воздух 28 октября в Иркутске. При этом опубликованные данные показывают, что дальность полёта новой версии лайнера в двухклассной компоновке сократилась с прежних 5100 км до 3830 км, что связано с установкой отечественных систем.

