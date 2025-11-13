Второй импортозамещённый образец МС-21 совершил перелёт из Иркутска в Жуковский

Напомним, что полностью импортозамещённый МС-21 с двигателями ПД-14 успешно поднялся в воздух 28 октября в Иркутске. При этом опубликованные данные показывают, что дальность полёта новой версии лайнера в двухклассной компоновке сократилась с прежних 5100 км до 3830 км, что связано с установкой отечественных систем.