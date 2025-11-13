В зоне СВО погиб 61-летний командир мотострелков из Пермского края

Военнослужащий родился в июне 1963 года в поселке Керчевский Чердынского района. Отучившись 10 классов, он поступил на службу. Был старшиной роты по ремонту и хранению гусеничной бронетанковой техники. В 1985 году переехал в Добрянку, трудился монтажником на строительстве Пермской ГРЭС.