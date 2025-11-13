Более 200 некачественных новогодних гирлянд пытались ввезти в Беларусь

13 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В преддверии зимних праздников Могилевская областная инспекция Госстандарта во время совместных мероприятий с Могилевской таможней пресекли попытку ввезти на территорию страны более 200 некачественных электрических гирлянд. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.
Специалисты рассказали, что данные гирлянды перевозились без документов, подтверждающих их соответствие требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.
Кроме этого, гирлянды не соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Среди нарушений — не обеспечен необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению. В маркировке изделий не были указаны наименование и обозначение гирлянды, основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность: количество и вид лампочек, степень защиты, уровень напряжения, дата изготовления, информация об изготовителе. Также отсутствуют эксплуатационные документы.
Как отметили в Могилевской областной инспекции Госстандарта, впереди — новогодние и рождественские праздники, торговые сети будут наполняться продукцией соответствующей тематики, в том числе и гирляндами. Специалисты продолжат следить за тем, что попадает на прилавки. «Некачественный товар может нести угрозу жизни и здоровью людей. Проверки будут продолжаться, — рассказали они. — Помимо этого, покупатели также должны обращать внимание на то, что приобретают. Зачастую даже по внешнему виду можно определить ненадежность изделия».
Так, приобретая электрическую гирлянду, специалисты советуют убедиться в целостности изоляции: проверить, чтобы провод плотно прилегал ко всем элементам гирлянды, был гладкий и без повреждений. Если есть резкий запах пластмассы, значит, при изготовлении изоляции использовался некачественный пластик, в котором могут содержаться вредные для здоровья вещества. Также при покупке гирлянды стоит внимательно изучить маркировку изделия, убедиться в наличии у продавца всех необходимых документов. Все это поможет избежать покупки некачественного товара, который может стать причиной ущерба здоровью и имуществу. -0-