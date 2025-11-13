Более 200 некачественных новогодних гирлянд пытались ввезти в Беларусь

Так, приобретая электрическую гирлянду, специалисты советуют убедиться в целостности изоляции: проверить, чтобы провод плотно прилегал ко всем элементам гирлянды, был гладкий и без повреждений. Если есть резкий запах пластмассы, значит, при изготовлении изоляции использовался некачественный пластик, в котором могут содержаться вредные для здоровья вещества. Также при покупке гирлянды стоит внимательно изучить маркировку изделия, убедиться в наличии у продавца всех необходимых документов. Все это поможет избежать покупки некачественного товара, который может стать причиной ущерба здоровью и имуществу. -0-