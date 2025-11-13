Врач Мясников объяснил, как правильно лечиться пожилым людям старше 60

Ранее Life.ru развеял мифы о «чудодейственных свойствах» воды для похудения. Вода не способна заменить еду, поскольку желудок устроен так, что жидкость почти не задерживается в нём, быстро продвигаясь по пищеводу. Миф о том, что холодная вода помогает похудеть, также несостоятелен. Напротив, ледяные напитки зимой могут охладить миндалины и спровоцировать простуду.