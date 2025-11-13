Тренер «Трактора» Бенуа Гру не переживает, что команда проиграла «Авангарду»

Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру остался доволен игрой своей команды, несмотря на поражение от омского «Авангарда» со счетом 2:3 в Чемпионате КХЛ. Наставник «черно-белых» заявил, что не переживает, поскольку его хоккеисты создали все условия для победы.