Тренер «Трактора» Бенуа Гру не переживает, что команда проиграла «Авангарду»

Гру объяснил поражение «Трактора».

«Не переживаю из-за результата. Мы провели хорошую игру и заработали свой шанс, но решающими стали действия спецбригад», — заявил Гру, комментируя итоги матча и то, что «Авангард» выиграл у «Трактора» два из трех очных матчей.

Тренер «Трактора» также отверг версию об усталости команды после дальневосточного выезда. Он подчеркнул, что «Трактор» достойно противостоял сильному сопернику и даже доминировал в отдельные отрезки матча.

Сегодняшняя выездная серия закончилась поражением «Трактора» после двух побед на Дальнем Востоке. 16 ноября «Трактор» примет у себя дома ХК «Автомобилист».