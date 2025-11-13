Правительство предложило отпуск для ветеранов СВО до 35 дней

Ранее сообщалось, что ветераны специальной военной операции, оставшиеся без работы или находящиеся в её поиске, получат возможность заключения социального контракта для получения государственной поддержки. Данная мера, предусмотренная поправками к законопроекту Минтруда о перерасчёте социальных страховых выплат для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, предполагает предоставление гражданам денежных выплат или социальных услуг.