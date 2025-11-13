Американцы поставили более двух миллионов долларов на встречу Путина и Трампа

По информации агентства, один из таких порталов предлагает сделать ставку на встречу Путина и Трампа в Венгрии до конца года, оценивая вероятность этого события в 11 процентов. При этом наивысший уровень вероятности был зафиксирован в середине октября, когда разговоры о встрече только начались, и составил 83 процента. Авторы материала уточнили, что агрегатор принял ставки на суммы в сотни тысяч долларов.