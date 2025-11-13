Американцы поставили более двух миллионов долларов на встречу Путина и Трампа

Пользователи популярных в США платформ для ставок заключили пари в общей сложности на два миллиона долларов, прогнозируя встречу президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом до конца текущего года. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, один из таких порталов предлагает сделать ставку на встречу Путина и Трампа в Венгрии до конца года, оценивая вероятность этого события в 11 процентов. При этом наивысший уровень вероятности был зафиксирован в середине октября, когда разговоры о встрече только начались, и составил 83 процента. Авторы материала уточнили, что агрегатор принял ставки на суммы в сотни тысяч долларов.
— Но самые активные споры ведутся на ставке «когда состоится встреча президентов»: до конца ноября — почти 600 тысяч долларов ставок; до конца года, с вероятностью в 16 процентов, 6 долларов при ставке в доллар — 1,3 миллиона долларов. Kalshi обещает превратить 100 долларов в 400, если главы государств встретятся до конца года, — говорится в материале.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что саммит президентов России и США в Будапеште остается на повестке дня. По его словам, переговоры зашли в тупик из-за территориального вопроса. При этом политолог Сергей Михеев заявил, что глава Белого дома отменил встречу из-за того, что не имеет четкой позиции по урегулированию конфликта на Украине и не может предложить конкретного плана.
В свою очередь лидер Финляндии Александр Стубб предложил провести встречу Путина и Трампа на саммите G20, который пройдет в Южно-Африканской Республике в ноябре.