Эколог Крылов объяснили, как правильно хранить дома газовые баллоны

Газовые баллоны и аэрозоли требуют специальных условий хранения в соответствии с санитарными нормами. Об этом заявил заместитель декана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения Пётр Крылов в беседе с NEWS.ru.
Он отметил, что емкости необходимо хранить в защищенном от света месте при температуре от 8 до 15 в фабричной упаковке.
Эксперт подчеркнул, что большие баллоны должны находиться в специализированных шкафах для легковоспламеняющихся жидкостей с заземлением и вентиляцией. Эти шкафы следует размещать в хорошо проветриваемых прохладных местах, вдали от источников тепла и воспламенения.
Крылов добавил, что аэрозольные баллончики требуют соблюдения аналогичных правил безопасности, особенно в отношении вентиляции и защиты от нагрева. Все газовые емкости должны храниться в недоступном для детей месте, их нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами или в нагретом автомобиле из-за риска взрыва.
Собеседник издания также рекомендовал хранить баллоны только в вертикальном положении с надежным креплением, а при перевозке избегать механических повреждений и нагрева. После использования на аэрозольные баллончики необходимо надевать защитные колпачки.
