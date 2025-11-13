Эколог Крылов объяснили, как правильно хранить дома газовые баллоны

Крылов добавил, что аэрозольные баллончики требуют соблюдения аналогичных правил безопасности, особенно в отношении вентиляции и защиты от нагрева. Все газовые емкости должны храниться в недоступном для детей месте, их нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами или в нагретом автомобиле из-за риска взрыва.