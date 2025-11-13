В Туапсинском округе Кубани отремонтировали детскую библиотеку им. Гайдара

Детская библиотека имени А. П. Гайдара открылась в Туапсинском округе Краснодарского края после капитального ремонта, сообщили районной администрации. Модернизация проведена при поддержке национального проекта «Семья».
Учреждение стало двадцатой модельной библиотекой на Кубани. В обновленном пространстве появились интерактивные пол и стена с развивающими играми, познавательными материалами, а также возможностью показа фильмов. В зале для самых маленьких читателей разместили интерактивную панель для сказкотерапии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.