Более 19 тысяч школьников Тверской области вступили в Движение первых

Торжественные церемонии, посвященные вступлению в организацию, прошли для ребят из 40 муниципальных образований региона. Движение первых объединяет молодежь по различным направлениям: наука, культура, спорт, волонтерство, экология и здоровый образ жизни. В Тверской области его первичные отделения открыты более чем в 500 организациях. Благодаря объединению молодые люди могут осознанно выбрать путь, который станет основой для их будущего профессионального развития.