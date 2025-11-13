Более 19 тысяч школьников Тверской области вступили в Движение первых

Ряды Движения первых пополнили более 19 тысяч учеников 5-х классов и первокурсников колледжей в Тверской области. Работа объединения соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в аппарате правительства региона.
Торжественные церемонии, посвященные вступлению в организацию, прошли для ребят из 40 муниципальных образований региона. Движение первых объединяет молодежь по различным направлениям: наука, культура, спорт, волонтерство, экология и здоровый образ жизни. В Тверской области его первичные отделения открыты более чем в 500 организациях. Благодаря объединению молодые люди могут осознанно выбрать путь, который станет основой для их будущего профессионального развития.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.