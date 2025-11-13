Дисквалифицированный за употребление кокаина Морозов вернулся в «Спартак»

Нападающий Иван Морозов возобновил тренировки в составе хоккейного клуба «Спартак» и начал подготовку к матчам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Отстранение игрока было связано с обнаружением в его допинг-пробе следов кокаина, что привело к дисквалификации в сентябре.
Однако, в ноябре дисциплинарный комитет Федерации хоккея России пересмотрел решение и сократил срок дисквалификации спортсмена до одного месяца, благодаря чему он смог раньше времени приступить к тренировкам с командой.
Этот случай стал четвёртым за последние месяцы в КХЛ, когда допинг-тест хоккеиста оказался положительным. Ранее аналогичные результаты были зафиксированы у Владислава Каменева и Никиты Седова из ЦСКА, а также у капитана «Автомобилиста» Анатолия Голышева.
По информации, опубликованной 1 ноября юридической компанией «Клевер Консалт» в Telegram-канале, Морозову удалось избежать длительного отстранения от игр, а изначальный срок дисквалификации в четыре года был снижен до одного месяца.
28 октября спортсмен сделал публичное заявление в социальных сетях, в котором признался в употреблении запрещённых веществ.