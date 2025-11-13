Дисквалифицированный за употребление кокаина Морозов вернулся в «Спартак»

Этот случай стал четвёртым за последние месяцы в КХЛ, когда допинг-тест хоккеиста оказался положительным. Ранее аналогичные результаты были зафиксированы у Владислава Каменева и Никиты Седова из ЦСКА, а также у капитана «Автомобилиста» Анатолия Голышева.