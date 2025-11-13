В Оренбурге стартовал новый сезон Школьной лиги КВН

Фестиваль, посвященный старту нового сезона Открытой школьной лиги КВН, состоялся в Оренбурге в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Новоорского района региона.
В событии приняли участие более 20 команд из Оренбурга, Оренбургской и Самарской областей. Новоорский район представила команда «Оптимисты» из села Кумак под руководством Ксении Соломончук. По итогам игр ребята продолжат борьбу в первой игре ¼ финала Оренбургской школьной лиги КВН, которая запланирована на конец ноября. Победители и участники фестиваля получили поздравления с началом нового сезона игр КВН 2025−2026 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.