В Октябрьске Самарской области состоится спартакиада для людей с ОВЗ

Спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в городе Октябрьске Самарской области в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации городского округа Октябрьск.
Открытие соревнований состоится 15 ноября в 12:00 на стадионе «Локомотив» по адресу: переулок Железнодорожный, 7а. В программу спартакиады включены такие виды спорта, как мини-гольф, шашки, настольный теннис, дартс, пулевая стрельба и бочче. Также участники смогут попробовать свои силы в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.