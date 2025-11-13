В Госдуме предложили схему защиты от мошенников при продаже единственного жилья

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили внедрить механизм защиты граждан от мошенничества при продаже единственного жилья. Письмо направлено вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, текст есть в распоряжении ТАСС.
Депутаты предлагают проводить сделки с единственным жильем через эскроу-счета, чтобы исключить мошенничество. Средства будут перечисляться продавцу только после регистрации права собственности и по истечении 48 часов с момента внесения записи в ЕГРН.
Кроме того, депутаты предлагают на законодательном уровне закрепить понятие «единственное жилье» с соответствующими сведениями в ЕГРН, что позволит банкам и правоохранительным органам оперативно отслеживать подобные операции.
Авторы инициативы предлагают ограничить тарифы на эскроу-счета и внедрять систему поэтапно. По их мнению, это усилит защиту граждан и снизит риск мошенничества при продаже единственного жилья.
