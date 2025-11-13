В Госдуме предложили схему защиты от мошенников при продаже единственного жилья

Ранее KP.RU писал, что у телефонных мошенников появились новые жертвы. Ими становятся люди, решившие купить жилье. Покупатели даже не контактируют с аферистами напрямую. Продавец после сделки заявляет, что перевел полученные деньги мошенникам. Покупатели же остаются без квартиры и без средств.