«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала второе за день сообщение

Радиостанция УВБ-76, так же известная, как «радиостанция Судного дня», отправила второе сообщение 13 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность частоты.
Сигнал был зафиксирован в 18:35 по московскому времени. В эфире прозвучала фраза: «НЖТИ 38014 СИМОМОР 0808 2023». За несколько часов до этого радиостанция передала сообщение «НЖТИ 19567 РЖАВЛЕНЬЕ 2888 5408». Мониторинг показал, что аналогичный шифр уже звучал в эфире 19 февраля 2022 года.
В последнее время радиостанция повторяет сообщения из 2022 года — года, когда началась специальная военная операция на Украине. Причем многие повторяющиеся шифровки выходили в эфир в феврале того года — месяце начала СВО. Так, на прошлой неделе УВБ-76 передала сразу три слова, одним из которых является повторение лога о Крыме из 2022 года.
Местоположение и назначение самой УВБ-76 доподлинно неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Самые известные теории заговора о «радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».