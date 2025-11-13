«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала второе за день сообщение

В последнее время радиостанция повторяет сообщения из 2022 года — года, когда началась специальная военная операция на Украине. Причем многие повторяющиеся шифровки выходили в эфир в феврале того года — месяце начала СВО. Так, на прошлой неделе УВБ-76 передала сразу три слова, одним из которых является повторение лога о Крыме из 2022 года.