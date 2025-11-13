Врач Черкасова дала советы по легкому пробуждению в осенне-зимний сезон

Эксперт рекомендует в первую очередь обеспечить достаточную продолжительность ночного сна. Для облегчения пробуждения она советует использовать светобудильник, который плавно увеличивает освещение в комнате за полчаса до звонка. Этот метод помогает мозгу подготовиться к подъему даже через закрытые веки.