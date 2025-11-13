Ричмонд
Врач Черкасова дала советы по легкому пробуждению в осенне-зимний сезон

Основная проблема связана с недостатком естественного света, который помогает организму проснуться.

Источник: Аргументы и факты

Справиться с трудным утренним пробуждением в осенне-зимний период помогает соблюдение режима сна и использование специального светобудильника. Об этом заявила врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова, передает РИАМО.

Она сообщила, что основная проблема связана с недостатком естественного света, который помогает организму проснуться.

Эксперт рекомендует в первую очередь обеспечить достаточную продолжительность ночного сна. Для облегчения пробуждения она советует использовать светобудильник, который плавно увеличивает освещение в комнате за полчаса до звонка. Этот метод помогает мозгу подготовиться к подъему даже через закрытые веки.

Сомнолог также подчеркивает важность строгого соблюдения режима сна и отказа от использования гаджетов перед сном. После пробуждения врач рекомендует включать яркое освещение, выполнять физические упражнения и не пропускать завтрак, чтобы помочь организму перейти в состояние бодрствования.

Ранее сомнолог Елена Царева заявила, что снотворные могут вызывать зависимость и проблемы со сном.