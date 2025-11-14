В некоторых школах Казани могут начать изучать арабский язык

Встреча состоялась в здании мэрии, в ней также принял участие ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин. Собеседники обсудили сотрудничество между Россией и ОАЭ, а также предстоящие мероприятия, которые пройдут в столице Татарстана как в Культурной столице исламского мира 2026 года.