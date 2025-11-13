МАРТ сказал, что будет с маркетплейсами в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
По данным ведомства, в реестр доминантов включено 60 субъектов, и исключено — 83. Всего в данном реестре находятся 86 хозяйствующих объектов (196 — республиканского уровня, 664 — местного уровня).
«В ближайшее время МАРТ будут проанализированы рынки владельцев интернет-площадок, организации перевозок пассажиров такси, социально значимых товаров и другие», — отметили в МАРТ.
В пресс-службе добавили, что в стране более чем 95 субъектам были установлены соответствующие способы ценового регулирования на отдельные производимые товары. Среди них указаны «“Мозырьсоль”, “Белшина”, “Белтаможсервис”, “Атлант”, “Камволь” и другие.
Ранее Белстат сказал, что белорусы спят на 16 минут дольше, чем десять лет назад.
Тем временем в Минске шеф-повар Константин Ивлев сказал, какая профессия имеет будущее и будет развиваться еще 25 лет: «Советовал бы сейчас отдавать детей».
Кстати, что можно и нельзя делать на Михайловскую Родительскую субботу 15 ноября.