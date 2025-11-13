МАРТ сказал, что будет с маркетплейсами в Беларуси

В пресс-службе добавили, что в стране более чем 95 субъектам были установлены соответствующие способы ценового регулирования на отдельные производимые товары. Среди них указаны «“Мозырьсоль”, “Белшина”, “Белтаможсервис”, “Атлант”, “Камволь” и другие.