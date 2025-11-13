Ричмонд
МАРТ сказал, что будет с маркетплейсами в Беларуси

МАРТ высказался о работе маркетплейсов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ сказал, что будет с маркетплейсами в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

По данным ведомства, в реестр доминантов включено 60 субъектов, и исключено — 83. Всего в данном реестре находятся 86 хозяйствующих объектов (196 — республиканского уровня, 664 — местного уровня).

«В ближайшее время МАРТ будут проанализированы рынки владельцев интернет-площадок, организации перевозок пассажиров такси, социально значимых товаров и другие», — отметили в МАРТ.

В пресс-службе добавили, что в стране более чем 95 субъектам были установлены соответствующие способы ценового регулирования на отдельные производимые товары. Среди них указаны «“Мозырьсоль”, “Белшина”, “Белтаможсервис”, “Атлант”, “Камволь” и другие.

