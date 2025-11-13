«#Код будущего: твой цифровой след». Учащиеся минских колледжей отметили день первокурсника

В этот вечер гостей мероприятия ожидала насыщенная и увлекательная программа. Своей энергией на весь предстоящий учебный год студентов зарядили популярные белорусские артисты и творческие коллективы, а с напутственным словом и пожеланием успеха в пускай и нелегком, но таком необходимом пути обратились заместитель министра образования Екатерина Петруцкая и заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский.