«#Код будущего: твой цифровой след». Учащиеся минских колледжей отметили день первокурсника

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 5 тыс. учащихся учреждений среднего специального образования города собрало в Футбольном манеже в Минске торжественное мероприятие «День первокурсника #Код будущего: твой цифровой след», передает корреспондент БЕЛТА.
Впервые праздник для первокурсников колледжей состоялся в 2024 году. Как сообщают организаторы, нынешнее масштабное мероприятие уже свидетельствует о зародившейся столичной традиции, которая подчеркивает значимость для города обучения и в будущем труда каждого рабочего и специалиста.
В этот вечер гостей мероприятия ожидала насыщенная и увлекательная программа. Своей энергией на весь предстоящий учебный год студентов зарядили популярные белорусские артисты и творческие коллективы, а с напутственным словом и пожеланием успеха в пускай и нелегком, но таком необходимом пути обратились заместитель министра образования Екатерина Петруцкая и заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский.
Завершился праздничный вечер большой молодежной дискотекой. -0-
Фото Андрея Синявского.