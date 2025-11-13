В Госдуме предложили не штрафовать водителей за нарушения из-за пропуска скорой

Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» предложили не штрафовать водителей за нарушения ПДД из-за пропуска машины со спецсигналами, включая машину скорой помощи. Как сообщает ТАСС, соответствующее обращение было направлено к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.
«Если в момент предполагаемого нарушения ПДД на видеозаписи присутствует такой автомобиль, то уступка ему дороги должна рассматриваться как исключительное обстоятельство», — говорится в документе.
Согласно инициативе, штраф не должен выноситься водителям в случае нарушения ПДД из-за дорожной обстановки, требующей уступить дорогу транспорту с включенными маячками синего цвета и звуковым сигналом.
