В Госдуме предложили не штрафовать водителей за нарушения из-за пропуска скорой

ГД призывает рассматривать вынужденные нарушения ПДД при пропуске машин со спецсигналами как исключительное обстоятельство.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» предложили не штрафовать водителей за нарушения ПДД из-за пропуска машины со спецсигналами, включая машину скорой помощи. Как сообщает ТАСС, соответствующее обращение было направлено к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

«Если в момент предполагаемого нарушения ПДД на видеозаписи присутствует такой автомобиль, то уступка ему дороги должна рассматриваться как исключительное обстоятельство», — говорится в документе.

Согласно инициативе, штраф не должен выноситься водителям в случае нарушения ПДД из-за дорожной обстановки, требующей уступить дорогу транспорту с включенными маячками синего цвета и звуковым сигналом.

Ранее KP.RU сообщал, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафе за вождение без ОСАГО только один раз в сутки.