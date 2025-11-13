Подоляк обвинил Кремль в коррупционном скандале на Украине

Ранее сотрудники украинских антикоррупционных ведомств нагрянули с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Через него глава государства мог обналичивать деньги, выводить их за границу и тратить на дорогую недвижимость. Миндич успел сбежать из страны до начала следственных действий. Что еще известно о Миндиче и как он связан с Зеленским — в материале «Вечерней Москвы».