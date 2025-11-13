Подоляк обвинил Кремль в коррупционном скандале на Украине

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в коррупционном скандале, в котором оказались замешаны первые лица страны, виноват Кремль. Об этом в четверг, 13 ноября, он написал в своих социальных сетях.
По его словам, новость о расследовании коррупционной схемы не вызывает удивления.
— Это логическое продолжение прошлого, когда Кремль десятилетиями создавал систему, чтобы удержать Украину в своей сфере влияния. Коррупция была одним из его основных инструментов, и остатки этого механизма существуют до сих пор, — передает его сообщение Life.ru.
Ранее сотрудники украинских антикоррупционных ведомств нагрянули с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Через него глава государства мог обналичивать деньги, выводить их за границу и тратить на дорогую недвижимость. Миндич успел сбежать из страны до начала следственных действий. Что еще известно о Миндиче и как он связан с Зеленским — в материале «Вечерней Москвы».
13 ноября украинский лидер ввел санкции в отношении финансиста Александра Цукермана и Миндича.