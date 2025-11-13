Профессор Грин назвал пять привычек, которые помогут прожить дольше

Продлить жизнь и замедлить старение эффективнее помогают изменения в поведении, а не дорогостоящие добавки и процедуры. Об этом заявил профессор геронтологии Майкл Грин, передает «Газета.Ru».
Он отметил, что ключевую роль играет управление биологическим возрастом, который отражает реальное состояние организма.
По словам эксперта, регулярная физическая активность способна уменьшить биологический возраст на два года всего за несколько месяцев занятий. Не менее важно здоровое питание — переход на рацион с овощами, фруктами и цельными злаками может замедлить старение на 2,4 года.
Ученый подчеркивает особую роль качественного сна, который обеспечивает восстановление ДНК и регулирует гормональный баланс. Недосып менее пяти часов значительно увеличивает риски заболеваний.
Курение и алкоголь являются мощными ускорителями старения, добавляя 4−5 лет к возрасту легких. Хронический стресс также ускоряет клеточное старение, особенно при работе более 40 часов в неделю.
Исследования показывают, что даже небольшие, но регулярные изменения образа жизни действительно способны повернуть вспять биологические часы человека.
