Школьники Красноярского края вошли в число победителей «Большой перемены»

Школьники из Красноярского края вошли в число победителей и призеров шестого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена», который является частью нацпроекта «Молодежь и дети». В соревнованиях среди учащихся 8−10-х классов отличились 15 юных жителей региона, сообщили в Агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития края.
Итоги конкурса подвели в Международном детском центре «Артек». В числе лауреатов I степени — Дарья Макаренко из Боготола и Полина Дисяк из Красноярска. Призерами II степени стали ребята из Железногорска, Норильска, Канска, Ачинска и других городов и округов края.
Ребята получат 100 и 200 тысяч рублей за второе и первое места среди участников 8−9-х классов, а также 200 тысяч рублей и 1 млн рублей — за второе и первое места в старшей возрастной категории. Выпускников-победителей наградят дополнительными баллами при поступлении в вузы. Педагоги-наставники отмечены денежными премиями от 50 до 150 тысяч рублей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.