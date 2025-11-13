Нижегородские школьники победили в конкурсе «Большая перемена»

Школьники Нижегородской области вошли в число победителей и лауреатов Всероссийского конкурса «Большая перемена», финал которого прошел в Международном детском центре «Артек». Мероприятия был организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Трое юных представителей региона стали абсолютными победителями в разных номинациях. Это Анна Попова из Чкаловска с экологическим проектом «Мусору нет!», Анна Терехова из Нижнего Новгорода с проектом «Меняй мир вокруг» и Мария Квасова из Дзержинска в номинации «Твори!».
Еще пятеро школьников из Нижегородской области признаны лауреатами I и II степени, а более 30 их земляков названы призерами конкурса. Ребята получили в награду образовательные курсы, путешествия и возможность принять участие в отраслевых форумах.
Конкурс «Большая перемена» в этом году объединил около 1,2 миллиона школьников со всей страны. В финале собрались 1,5 тысячи представителей 79 регионов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.