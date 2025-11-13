В ГД предложили не штрафовать за нарушения, связанные с пропуском «скорой»

Депутаты подчеркнули, что существующие автоматизированные системы контроля за соблюдением ПДД посредством фото- и видеофиксации не принимают во внимание обстоятельства, складывающиеся на дороге. Это может привести к ошибочной выписке штрафов даже на тех водителей, которые были вынуждены отступить от правил дорожного движения исключительно с целью обеспечения беспрепятственного проезда автомобилям с активированными проблесковыми маячками синего цвета и сиреной.