В ГД предложили не штрафовать за нарушения, связанные с пропуском «скорой»

Парламентарии из фракции «Новые люди» в Государственной Думе, возглавляемые вице-спикером Владиславом Даванковым, обратились с официальным письмом к главе МВД Владимиру Колокольцеву. В своем обращении они предложили освободить водителей от штрафов за вынужденные нарушения правил дорожного движения, совершенные при предоставлении приоритета транспортным средствам со спецсигналами.
Депутаты подчеркнули, что существующие автоматизированные системы контроля за соблюдением ПДД посредством фото- и видеофиксации не принимают во внимание обстоятельства, складывающиеся на дороге. Это может привести к ошибочной выписке штрафов даже на тех водителей, которые были вынуждены отступить от правил дорожного движения исключительно с целью обеспечения беспрепятственного проезда автомобилям с активированными проблесковыми маячками синего цвета и сиреной.
В случае, когда на видеозаписи момента предполагаемого нарушения ПДД зафиксировано присутствие спецавтомобиля, предоставление ему преимущества следует расценивать как обстоятельство, исключающее вину. В подобных ситуациях вынесение постановления о штрафе должно быть исключено, а если оно уже было вынесено — автоматически отменено, говорится в письме.
«Просим Вас, уважаемый Владимир Александрович, рассмотреть возможность реализации указанной инициативы и поручить профильным управлениям МВД подготовить соответствующие изменения в постановлением правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 “О Правилах дорожного движения”», — говорится в заключении обращения.
